Искали 5 лет: в Днепропетровской области задержали наркоторговца

Об этом сообщает Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.
Мужчина объявлен в розыск с июля 2017 года. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские Днепропетровской области разыскали 36-летнего наркоторговца и задержали его. В Днепре Индустриальный районный суд решил, что преступник будет содержаться под стражей с правом внесения залога – 535 тыс. грн.
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