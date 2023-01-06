Искали 5 лет: в Днепропетровской области задержали наркоторговца

В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше 5 лет.

Об этом сообщает Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Мужчина объявлен в розыск с июля 2017 года. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские Днепропетровской области разыскали 36-летнего наркоторговца и задержали его. В Днепре Индустриальный районный суд решил, что преступник будет содержаться под стражей с правом внесения залога – 535 тыс. грн.

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