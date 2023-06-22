Искал клиентов на психотропы в онлайне: оперативники Днепропетровщины разоблачили наркоторговца

Житель соседней области нашел для себя удобный метод распространения наркотиков. Он искал клиентов через интернет-чат, брал подписку на карту, а когда получал средства – оставлял закладки с психотропным веществом «PVP».

Личность 22-летнего торговца установили правоохранители. В ходе обысков дома у фигуранта следователи обнаружили электронные весы, 32 слепых пакета и 2 больших пакета с кристаллическим веществом. Психотропы изъяли и направили экспертам на исследования.

При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры установлено, что парень покупал психотропы через интернет. Заказ получал в отделениях почты.

Наркотики фасовал и оставлял в оговоренном с клиентами месте.

Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК – незаконное приобретение, хранение, особо опасных психотропных веществ в целях сбыта.

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