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Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту

Сегодня 21:15
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Парень вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту

15 января около 13:30 парень ушел с места жительства в г. Каменское и домой не вернулся.
 
Родственники и полиция обращались ко всем, кто мог видеть Никиту или знать о его местонахождении, сообщить.
 
17 января поиск прекратили. Парня нашли мертвым.
 
Полиция устанавливает обстоятельства смерти.
 
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написано в социальных сетях.

Новости Днепра про Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту

 

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