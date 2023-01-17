Искали несколько дней: в Каменском нашли мертвым 20-летнего Никиту

Парень вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

15 января около 13:30 парень ушел с места жительства в г. Каменское и домой не вернулся.

Родственники и полиция обращались ко всем, кто мог видеть Никиту или знать о его местонахождении, сообщить.

17 января поиск прекратили. Парня нашли мертвым.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написано в социальных сетях.

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