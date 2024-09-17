Ищут вторые сутки: из львовской больницы исчезла 17-летняя девушка из Днепра

Во Львове ищут пропавшую несовершеннолетнюю днепрянку.

Во Львове исчезла 17-летняя Эмилия Шеврина из Днепра. Девушка находилась в больнице, но днем ​​15 сентября вышла из медицинского учреждения и не вернулась. Сейчас местонахождение Эмилии неизвестно.

Она нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация Sarva.

Приметы: рост 165 сантиметров, атлетическое телосложение, темные волосы средней длины.

Особые приметы: татуировка на пальцах руки, животе и шее.

В день исчезновения была одета в черную футболку и темно-синие леггинсы в белую и красную полоску, на ногах – черные кроссовки с красной платформой. С собой имела полиэтиленовый пакет.

Если вы видели Эмилию или знаете, где она может быть, тогда сообщите об этом по номеру (0800) 31-09-11 или на линию «102».

Напомним, по всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня.

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