Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на «зебре»

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 13 марта около 19 часов вечера.
Водитель «ЗАЗ» сбил женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, возле дома №139. Водитель ехал по проспекту со стороны улицы Гальченко в направлении улицы Веснина.
Пострадавшую женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Полицейские ищут свидетелей ДТП и пытаются установить личность женщины. Известно, что ей примерно 40-45 лет.
Просьба к свидетелям ДТП обратиться по телефону следователя 0934299163.
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