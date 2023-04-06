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  • Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на «зебре»

Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на «зебре»

Сегодня 14:33
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В Днепре полиция устанавливает личность женщины, которую сбили на пешеходном переходе 13 марта.

Новости Днепра про Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 13 марта около 19 часов вечера.

Водитель «ЗАЗ» сбил женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, возле дома №139. Водитель ехал по проспекту со стороны улицы Гальченко в направлении улицы Веснина.

Пострадавшую женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Полицейские ищут свидетелей ДТП и пытаются установить личность женщины. Известно, что ей примерно 40-45 лет.

Просьба к свидетелям ДТП обратиться по телефону следователя 0934299163.

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