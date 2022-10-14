Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
72-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова с переломом основания черепа. К сожалению, из-за тяжелых травм женщина скончалась.
В каком состоянии вторая пострадавшая, пока неизвестно.
Чтобы установить все обстоятельства ДТП, родственники умершей ищут свидетелей. Поэтому, если вы видели момент аварии или его снял видеорегистратор вашего авто, обращайтесь по номеру: 050-699-58-77.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском иномарка влетела в троллейбус (видео момента).
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