Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

Если вам известна любая информация о местонахождении Дмитрия Лупало, просим обратиться в Криворожское районное управление полиции № 3 или по телефонам (098) 65 00 201, (098) 25 01 411 или 102.

Был одет в спортивный черный костюм и черные кроссовки.

40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

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