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  • Ищут 40 млрд из «Укртатнафты» и «Укрнафты»: в Днепре нашли черную бухгалтерию одной из компаний

Ищут 40 млрд из «Укртатнафты» и «Укрнафты»: в Днепре нашли черную бухгалтерию одной из компаний

Сегодня 10:30
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В Днепре нашли черную бухгалтерию "Укртатнафты", которая может принадлежать одной из компаний, связанных с Коломойским.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что в Днепре правоохранители разоблачили помещение, где находилась черная бухгалтерия одной из компаний, связаных с «Укртатнефтью» и «Укрнефтью». Там были найдены документы связанных предприятий и их печати.

Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы «Укрнафты» и «Укртатнафты». Ранее СБУ и БЭБ разоблачили схему присвоения топ-менеджментом этих компаний 40 миллиардов гривен.

Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Кроме этого, в Закарпатье задержан главный бухгалтер компании «Укртатнафты». Ей сообщили о подозрении.

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Напомним, ранее обыски проводились у бизнесмена из Днепра Игоря Коломойского.

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