Исчез еще 13 мая: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 35-летнего сына

В Никополе правоохранители разыскивают 35-летнего Виктора Белоконя.
25 мая в Никопольское районное управление полиции обратилась женщина и сообщила, что 13 мая ее сын ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 175 см, на вид 30-35 лет, крепкого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет в черные спортивные штаны с белыми вставками, белую футболку. При себе имел маленький синий рюкзак и мобильный телефон.
Если вы видели этого мужчину или вам известна какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: полицейские разыскали мужчину, жертвой преступления он не стал.
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