Исчез два месяца назад: на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину

Нужна помощь в поисках человека.

Полицейские Кривого Рога разыскивают 55-летнего Вячеслава Гончара, пропавшего без вести два месяца назад. 20 июля он ушел из дома и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Приметы: на вид 50-65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы с проседью.

Был одет: черная футболка и черные брюки.

Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении Гончар Вячеслава, 1968 года рождения, просим сообщить в отделение полиции №6 Криворожского районного управления полиции или по телефону: 097-356-29-87, 096-198-75-20. Также можно позвонить на линию «102».

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