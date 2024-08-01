Исчез 3 недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчину

51-летний Юрий Алексеев исчез еще 13 июля, но к правоохранителям обращение по этому поводу поступило только 29 июля. Известно, что мужчина ушел из дома своих родственников в Павлограде, но до сих пор его местонахождение не установлено.
Пока поиски мужчины продолжаются. Правоохранители просят о помощи в поисках.
Приметы: на вид 50 лет, рост около 185см, среднего телосложения, лысый, карие глаза.
Был одет: спортивные черные брюки, черная футболка. При себе у него был черный рюкзак.
Если вам известна любая информация о местонахождении Алексеева Юрия Витальевича, 1973 года, просим сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефонам: 050 611 34 94, 102.
upd: Обновлено. Полицейские разыскали мужчину. Жертвой преступления или правонарушения он не стал, сообщили в Нацполиции.
Читайте также:
Автор:
Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.
В этом году Медовый или Первый Спас в Украине будут…
В Днепропетровской области исчезает Макортовское водохранилище.
Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских…
Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.
В этом году Медовый или Первый Спас в Украине будут отмечать не 14 августа, как обычно, а 1 августа. Перенос даты произошел из-за перехода церкви на новоюлианский календарь. Многие даты церковных праздников в нем смещены на 13 дней.
В Днепропетровской области исчезает Макортовское водохранилище.
Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.
Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года.
У Покрові в одному з ліцеїв збудують підземні класи на 900 осіб.
В Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения под Покровском.
В Никополе в Днепропетровской области погибли две женщины.
В Днепре идет масштабная реконструкция улицы Калиновой.
Сегодня общественный транспорт будет курсировать с переменами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!