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Исчез 3 недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчину

Сегодня 13:42
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В Павлограде на Днепропетровщине ищут 51-летнего мужчину.

Новости Днепра про Исчез 3 недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчину

51-летний Юрий Алексеев исчез еще 13 июля, но к правоохранителям обращение по этому поводу поступило только 29 июля. Известно, что мужчина ушел из дома своих родственников в Павлограде, но до сих пор его местонахождение не установлено.

Пока поиски мужчины продолжаются. Правоохранители просят о помощи в поисках.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 185см, среднего телосложения, лысый, карие глаза.

Был одет: спортивные черные брюки, черная футболка. При себе у него был черный рюкзак.

Если вам известна любая информация о местонахождении Алексеева Юрия Витальевича, 1973 года, просим сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефонам: 050 611 34 94, 102.

upd: Обновлено. Полицейские разыскали мужчину. Жертвой преступления или правонарушения он не стал, сообщили в Нацполиции.

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Новости Днепра про Исчез 3 недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Исчез 3 недели назад: на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчинуРусский

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