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Инженеры из Днепра разработали первый украинский тепловизор для ВСУ

Сегодня 13:08
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Компания NVECTech из Днепра разработала для воинов ВСУ первый украинский тепловизор Patriot L35. Работу над ним начали еще в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ.

Новости Днепра про Инженеры из Днепра разработали первый украинский тепловизор для ВСУ

Инженеры из днепровской компании утверждают, что этот тепловизор даже лучше подобных мировых аналогов.

«Инженеры создали именно тот продукт, который нужен украинским военным для ведения боевых действий в любое время. Война побудила нас сделать что-то наше, что-то лучше подобных мировых аналогов», — прокомментировал директор NVECTech Любомир Гундяк.

Разработчики внедрили в Patriot систему блокировки «свой-чужой», чтобы защитить ценные данные. Если тепловизор попадет в руки оккупантов, они не смогут воспользоваться им без пароля.

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