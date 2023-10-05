Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссий

Об этом на брифинге в Житомире рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».
Минздрав хочет отказаться от термина инвалидности. Теперь будут оценивать потерю функциональности человека. Как объяснил Виктор Ляшко, изменение подхода поможет лучше интегрировать людей в общество, которые из-за травм или других заболеваний не могут полноценно этого сделать.
По его словам, проблема заключается в том, что инвалидность, предоставляющая льготы и компенсации, не возвращает человека в «экономическое состояние».
Мы не спросили, что человек хочет, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться, – сообщил министр.
Минздрав подготовил законопроект, изменяющий методологию установления инвалидности и предлагающий вместо нее оценку потери функциональности. Уже с 2025 года хотят внедрить новые подходы к проведению экспертизы.
Это глобальная реформа. Она будет связана с тем, что человек с травмой попал на реабилитацию, а оттуда благодаря мультидисциплинарной команде через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, он попадает в соответствующие сферы, чтобы вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни, – отметил Ляшко.
Подготовленный законопроект скоро могут презентовать для широкой публики.
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