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  • Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссий

Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссий

Сегодня 12:58
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Министерство здравоохранения подготовило законопроект, которым хотят изменить методологию установления инвалидности.

Новости Днепра про Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссий

Об этом на брифинге в Житомире рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

Минздрав хочет отказаться от термина инвалидности. Теперь будут оценивать потерю функциональности человека. Как объяснил Виктор Ляшко, изменение подхода поможет лучше интегрировать людей в общество, которые из-за травм или других заболеваний не могут полноценно этого сделать.

По его словам, проблема заключается в том, что инвалидность, предоставляющая льготы и компенсации, не возвращает человека в «экономическое состояние».

Мы не спросили, что человек хочет, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться, – сообщил министр.

Минздрав подготовил законопроект, изменяющий методологию установления инвалидности и предлагающий вместо нее оценку потери функциональности. Уже с 2025 года хотят внедрить новые подходы к проведению экспертизы.

Это глобальная реформа. Она будет связана с тем, что человек с травмой попал на реабилитацию, а оттуда благодаря мультидисциплинарной команде через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, он попадает в соответствующие сферы, чтобы вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни, – отметил Ляшко.

Подготовленный законопроект скоро могут презентовать для широкой публики.

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Новости Днепра про Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссийУкраїнська Новости Днепра про Инвалидности больше не будет: в Минздраве готовят новую реформу медкомиссийРусский

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