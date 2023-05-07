Имеют очень болезненный яд: в Днепропетровской области заметили тарантула

Снимками паука поделилась местная жительница Елена Юдина на Facebook-странице «Природа Криворожья». Она встретила его возле реки Саксагань.
На снимке, которым поделилась женщина, можно увидеть Южнорусского тарантула, более известного как мызгир. Выглядит он несколько пугающе, особенно для людей с арахнофобией — боязнью членистоногих. Однако если вы встретите такого «монстра» лично, то бояться не стоит. Не паникуйте и не беспокойте паука, и тогда он не нанесет вам вреда.
Яд мызгира очень болезненный, однако не смертельный. Жертву этого паука после укуса ждет местный отек, иногда головокружение, снижение давления, нарушение сердечного ритма и онемение конечностей. А вот у аллергиков может повыситься температура, болеть горло и даже случиться анафилактический шок.
Такие тарантулы водятся в полях, садах, огородах, на берегу рек и других местах с мягкой почвой.
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