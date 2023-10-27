Имеет восемь внуков, правнуков и одного праправнука: житель Кривого Рога отмечает столетие

Криворожец отметил свое столетие.

Об этом сообщает городской совет Кривого Рога.

Павлу Куйдану из Кривого Рога 27 октября исполнилось 100 лет. У дедушки есть четыре внука, четыре правнука и один праправнук.

Павел Данилович родом из Хмельнитчины. Родился в многодетной семье. В школе проучился 7 лет, после чего вместе с родителями работал в колхозе. С началом оккупации региона во время Второй мировой господина Павла принудительно вывезли в Германию, где он в течение трех лет работал на металлургическом заводе.

После войны вернулся в Украину, где женился в родном селе, а затем переехал в Кривой Рог. Здесь живет уже более 60 лет вместе со своей семьей.

Супруги вырастили двух дочерей, с одной из которых мужчина сейчас живет. У него также есть четыре внука, четверо правнуков и праправнук.

Поздравляем Павла Даниловича и желаем крепкого здоровья!

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