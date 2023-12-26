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  • Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Сегодня 18:00
просмотров

Нужна ваша помощь в поисках!

Новости Днепра про Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Полиция Кривого Рога разыскивает 40-летнего Сергея Протасова.

Известно, что 13 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, губы тонкие.

Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, светлые кроссовки, синяя сумка через плечо.

Особые приметы: татуировка на спине и на левой руке.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067-456-06-00, 097-809-95-58 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь.

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Новости Днепра про Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчинаРусский

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