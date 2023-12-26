Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Полиция Кривого Рога разыскивает 40-летнего Сергея Протасова.
Известно, что 13 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, губы тонкие.
Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, светлые кроссовки, синяя сумка через плечо.
Особые приметы: татуировка на спине и на левой руке.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067-456-06-00, 097-809-95-58 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Важна любая информация!
На днях в Днепре на территории частного дома в коммуникационном…
Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!
Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…
Важная информация!
Валерий Залужный объяснил, откуда взялась цифра в 500 тысяч человек, которых необходимо мобилизовать.
Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.
Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.
Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не…
Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и 9 классов.
Важна любая информация!
На днях в Днепре на территории частного дома в коммуникационном колодце обнаружили мертвую 66-летнюю женщину.
Жуткое ДТП произошло на улице Титова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!