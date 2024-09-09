Имеет тату с паутиной: в Кривом Роге разыскивают 15-летнего Станислава Микуляка

Вчера Станислав Микуляк ушел из дома в Кривом Роге и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы.
Был одет: черная футболка и шорты.
Особые приметы: татуировка на левой руке в области локтя «паутина».
Если вы видели Станислава Микуляка и вам известна любая информация о его местонахождении, то сообщайте об этом Криворожскому районному управлению полиции или по телефону: 067-568-90-99. Также – на линию «102».
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