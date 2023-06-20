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Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину

Сегодня 11:59
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину

Полицейские Кривого Рога устанавливают местонахождение 72-летней Татьяны Довбни.

6 июня женщина ушла из дома в магазин и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в красную кофту с белым воротником, брюки с коричневыми узорами и черные туфли. Женщина имеет психическое расстройство.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре без вести пропал 46-летний мужчина.

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Новости Днепра про Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщинуРусский

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