Имеет психическое расстройство: в Кривом Роге разыскивают 72-летнюю женщину

Полицейские Кривого Рога устанавливают местонахождение 72-летней Татьяны Довбни.
6 июня женщина ушла из дома в магазин и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Была одета в красную кофту с белым воротником, брюки с коричневыми узорами и черные туфли. Женщина имеет психическое расстройство.
Если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре без вести пропал 46-летний мужчина.
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