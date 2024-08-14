Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку

Полиция Кривого Рога разыскивает 12-летнюю Карину Голенко.

В Кривом Роге исчезла 12-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

13 августа около 17:00 Карина Голенко вышла из дома. По состоянию на 09:00 14 августа место ее пребывания неизвестно.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, короткие волосы.

Была одета: джинсовые шорты, розовая кофта. Имела при себе коричневую сумку.

Если вы располагаете любой информацией о возможном местонахождении Карины Голенко, сообщайте в полицию по телефонам: 096-119-58-30, 067-568-90-99, 102.

Напомним, в Каменском пропал 9-летний мальчик.

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