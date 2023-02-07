Игоря Клименко назначили новым Министром внутренних дел

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, кандидатуру Игоря Клименко поддержал 321 нардеп. Представлял его премьер Денис Шмигаль. Он уже вчера зарегистрировал в совете представление о назначении Клименко министром внутренних дел Украины.
Игорь Клименко с середины января исполнял обязанности министра МВД вместо Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в Броварах. До этого Клименко возглавлял Нацполицию.
Отметим, что впервые за 10 лет МВД возглавил не политик, а полицейский. Напомним, ранее Верховная Рада поддержала кандидатуру Василия Малюка как нового главу СБУ.
Для справки: Игорю Клименко 50 лет. Он учился в Харьковском военном университете и Одесском университете, магистратуру окончил в Днепровском университете МВД. С сентября 2019 возглавил Нацполицию и оставался на этом посту до 20 января 2023 года.
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