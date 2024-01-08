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Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной

Сегодня 14:39
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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему так много ракет все же "прилетело".

Новости Днепра про Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной

8 января – тяжелый день для Днепропетровской области, отмечали в ОВА. В частности, для Кривого Рога и Новомосковска, где из-за обстрела есть погибшая жещина, почти 20 пострадавших и значительные разрушения.

По информации Воздушных сил ВСУ, на этот раз россияне выпустили 59 целей. Традиционно начали с дронов, а завершили комбинированной ракетной атакой. Удалось сбить все «шахеды» и 18 из 24 крылатых ракет. Впрочем, в прифронтовых областях, в частности, на Днепропетровщине, есть попадания.

По данным ОВА, две ракеты Х-101/555 уничтожили на Днепропетровщине военные из Воздушного командования «Схід» — в Днепровском и Павлоградском районах. Однако, по предварительным подсчетам, только в Кривом Роге вероятно было 9 ударов.

Как пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большинство запущенных ракет были сверхзвуковыми и баллистическими, а в Украины до сих пор нет достаточного количества средств, способных сбивать столь трудные для уничтожения цели.

Для сбивания ракет, летящих баллистической траекторией, нужно больше Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент ущерба. Процент остается, как и был, – объяснил он.

Заметим, что в целом за утро в Украине выпустили:

  • семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • четыре аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» выпущены из четырех самолетов МиГ-31К из Рязани и Тамбова;
  • 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 — из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса;
  • восемь крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;
  • шесть баллистических ракет «Искандер-М» из Джанкоя и Чауды;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-31П из самолетов тактической авиации из Белгородской области.

Что именно по этому могло поразить города на Днепропетровщине – не уточняется.

Напомним, в больницах остается 11 человек, пострадавших в результате ударов по Новомосковску и Кривому Рогу.

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Новости Днепра про Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над ДнепропетровщинойУкраїнська Новости Днепра про Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над ДнепропетровщинойРусский

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