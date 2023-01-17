Идет циклон из Африки: в Днепре на Крещение прогнозируют аномальную жару

Уже послезавтра в Украине будут праздновать Крещение. Хотя по традиции в этот день обычно сильные морозы, однако в этом году будет аномальная жара.
По словам украинских синоптиков, в ближайшие дни в Европу посетят теплые воздушные массы. Поэтому в ближайшие дни будет тепло.
В Украине ожидается потепление до +8….+10 тепла. В Днепре на Крещение прогнозируют до +9 тепла. Потому традиционного купания в ледяной воде не будет.
После 19 января температура воздуха снова начнет падать.
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