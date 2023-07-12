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Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Сегодня 18:45
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Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются ввиду системы обнаружения БПЛА.

Новости Днепра про Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Об этом сообщает премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он заявил, что использует 30 миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО, для предоставления Украине нелетального оборудования, например систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

«Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи», — сказал Кисида.

Недавно правительство Японии профинансировало для украинских спасателей 14 специализированных автомобилей класса Toyota Hilux Double Cabin, средства бронезащиты и рации. До этого стало известно, что Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования — около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования.

Кроме того, Украина от Японии в течение 2023 года получит 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы. Также ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики.

Источник: 47news.

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