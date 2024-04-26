Япония предоставит Днепру 40 единиц различной спецтехники бесплатно: что именно

В течение этого и следующего годов город получит на безвозмездной основе немалую партию необходимого оборудования.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Он напомнил, что в прошлом году Днепр уже получил от Японии 169 дизельных генераторов различной мощности, а еще — 3 экскаватора-погрузчика и 1 бульдозер. Теперь Япония предоставит Днепру 51 дизельный генератор HIMOINSA мощностью от 50 до 1600 кВт, а также 40 единиц различной спецтехники. Это в частности 9 автомобилей с цистернами для перевозки воды, 6 экскаваторов-погрузчиков, 5 экскаваторов на 20 тонн, 5 колесных погрузчиков, 4 самосвала, 2 автокрана (на 16 и 24 тонны), 2 микроавтобуса, кран повышенной проходимости на 100 тонн, мобильная первичная щековая дробилка (400 т/ч), мобильная вторичная ударная дробилка (350 т/ч), машина для просеивания (грохот, 500 т/ч), экскаватор для демонтажных работ на высоте до 24 метров с режущей насадкой, 2 грузовика и прицеп-платформа для перевозки техники.
Низкий поклон японскому народу и правительству Японии. Мы всегда будем помнить помощь наших иностранных друзей в такое тяжелое для Украины время. Отдельные слова благодарности послу Украины в Японии Сергею Корсунскому и всей его команде за мощную работу и содействие в помощи местному самоуправлению, — отметил Филатов.
Напомним, ранее мы писали, что японский город будет способствовать послевоенному восстановлению Днепра.
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