Якобы страницу ДТЭК в Facebook администрируют из россии: комментарий компании

Мы решили прояснить эту ситуацию, потому обратились за комментарием в пресс-службу компании.
Там нам сообщили, что «эта информация не соответствует действительности».
Все сотрудники ДТЭК «Днепровские электросети», администрирующие страницу Facebook, находятся в Украине или европейских странах. Причиной такого отображения информации может быть специфика использования определенных программ на оргтехнике, – отметили в пресс-службе ДТЭК.
Компания уже связалась с Facebook для исправления ситуации.
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