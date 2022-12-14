Якобы страницу ДТЭК в Facebook администрируют из россии: комментарий компании

В разных днепровских Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что один из администраторов Facebook-страницы ДТЭК "Днепровские электросети" находится в россии.

Мы решили прояснить эту ситуацию, потому обратились за комментарием в пресс-службу компании.

Там нам сообщили, что «эта информация не соответствует действительности».

Все сотрудники ДТЭК «Днепровские электросети», администрирующие страницу Facebook, находятся в Украине или европейских странах. Причиной такого отображения информации может быть специфика использования определенных программ на оргтехнике, – отметили в пресс-службе ДТЭК.

Компания уже связалась с Facebook для исправления ситуации.

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