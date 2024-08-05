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Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делать

Сегодня 15:21
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В этом году жители Днепра и Украины будут отмечать Яблочный Спас по новому церковному календарю – 6 августа. Всего праздников Спаса три – Медовый, Яблочный и Ореховый. На каждый из них принято посещать церковь и освящать определенные продукты. Впервые Спасы стали праздновать в IV веке.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делать

Журналисты dnepr.info узнали традиции и приметы этого дня.

Откуда пошла традиция святить яблоки

Новоюлианский календарь в церквях Украины «заработал» с прошлого сентября. Его особенностью является то, что он «передвигает» церковные праздники на 13 дней.

6 августа одновременно отмечается два праздника: Яблочный Спас и Преображение Господне. Последний входит в 12 самых важных праздников для верующих. В этот день Иисус поднялся на гору Фавор со своими учениками и начал молиться. В этот момент его лицо озарилось светом, а одежда стала белой. Во время молитвы Иисус узнал, что будет распят. Когда он спустился с горы то велел ученикам собирать яблоки, чтобы их мог освятить его Отец.

Яблочный Спас еще называют «Великим Спасом», «Спасом на горе», «Вторым Спасом» или «Осенинами», поскольку после этого дня начинало холодать и считалось, что приходит осень.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Каждый церковный праздник имеет ряд запретов для верующих. Так, на Яблочный Спас нельзя заниматься рукоделием, мыть волосы, стричь ногти, гадать, убирать. Продолжается Успенский пост, поэтому на праздничном застолье лучше отказаться от мясных и молочных блюд. Обед лучше приготовить заранее. Все, что можно делать в этот день – это собирать яблоки или варить их них варенье. Интересно, что наши предки в этот день не убивали насекомых. Прихлопнутая муха, мошка или жучок были плохой приметой и обещали несчастье тому, кто поднимет на них руку.

Также нельзя на Яблочный Спас оскорблять друг друга, злиться и ругаться. Считается, что если в этот день пожелать кому-то зла – желающему все вернется сторицей.

До Яблочного Спаса фрукты нового урожая не ели. Наши предки считали, что это может навлечь беду на того, кто их ест.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делать

Что нужно нести в церковь

На Яблочный Спас в церковь принято нести яблоки, но можно взять в корзинку для освещения и другие фрукты: виноград, сливы, груши, персики. Можно также брать с собой и овощи: помидоры, огурцы, морковь. В корзину можно положить хлеб, мед. От других продуктов в корзинке для освещения лучше отказаться, как и от алкоголя.

В этот день нельзя забывать и о душах покойных родственников. Можно сходить на кладбище, помолиться в церкви, раздать милостыню.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делать

Что нужно делать на Яблочный Спас

В этот день традиционно семья должна собраться за праздничным столом. Для тех, кто держит пост есть послабления – им дозволена рыба и вино. Обязательными блюдами на столе должны быть пироги с яблоками, блинчики с яблочной начинкой, варенье из этих фруктов. Отмечать этот день разрешалось шумно – в старину наши предки устраивали гуляния после застолья.

Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делать

Приметы Яблочного Спаса

Считается, что освященное в этот день яблоко обладает силой исцелять того, кто его съест, а также может исполнить желание. По яблокам «предсказывали» судьбу. Если первый фрукт попался кислый – в будущем ждут трудности. Сладкий – счастье. Яблоки никогда нельзя было есть в одиночестве – трапезу нужно было разделить с родными или подать фрукты в качестве милостыни.

Дождь в этот день обещал обильные дожди в ноябре. Какой день будет на Яблочный Спас – такая же погода будет и на Покрову. Также по погоде, которая была на Яблочный Спас, судили о том, какая будет зима. Ясная погода обещала сильные морозы. Большой урожай яблок обещал такое же количество фруктов и на следующий год. Пожелтевшие листья «говорили» о быстром похолодании, а большое количество скворцов на деревьях – морозный январь.

Сразу после Яблочного Спаса наши предки начинали сеять озимые. Также с этого Спаса начиналась заготовка фруктов на зиму. А на деревьях обязательно оставляли несколько спелых плодов – для птиц. Наши предки считали, что это поможет «привлечь» урожай на следующий год. Кроме этого для хорошего будущего урожая необходимо было угощать всех яблоками со своего сада, подавать их нищим.

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Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делатьУкраїнська Новости Днепра про Яблочный Спас 2024: новая дата, зачем святить яблоки и что нельзя делатьРусский

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