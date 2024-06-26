«Я из полиции, ваша дочь избила ребенка»: мошенники-ромы из Кривого Рога обманули украинцев на полмиллиона гривен

По данным следствия, в городе в течение 2023-2024 годов действовали две преступные группы, в состав которых входили девять ромов. Они звонили людям и представлялись сотрудниками полиции. Под видом правоохранителей мошенники говорили гражданам, что их ребенок уже задержан и будет привлечен к уголовной ответственности за избиение другого малолетнего лица. В это время трубку принимал другой преступник, игравший роль «ребенка» и тихо, сопровождая это плачем, говорил «мама». После этого так называемые полицейские предлагали закрыть дело и просили сбросить на банковскую карту от 5 до 75 тысяч гривен.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, от мошенников пострадали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и других областей Украины. Злоумышленники успели обмануть людей на сумму около 560 тысяч гривен.
Во время обысков дома в Кривом Роге изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Девяти участникам преступных групп сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
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