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  • «Я русский со мной бог»: в Днепре школьница публикует провокационные видео в TikTok

«Я русский со мной бог»: в Днепре школьница публикует провокационные видео в TikTok

Сегодня 17:51
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Школьница из Днепра записывает видео под русские песни.

Новости Днепра про

Школьница из Днепра распространяет в соцсетях видео с провокационным содержимым.

Среди ее «контента» можно найти дуэт с российским военным и пляски под песни российского певца-путиниста «Шамана».

«Развлечения» проходят в компании сверстников, которые и снимают девушку на камеру.

Пользователи сети возмущены поведением девушки и призывают родителей школьницы обратить на это внимание и провести воспитательные беседы.

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