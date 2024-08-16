«Я русский со мной бог»: в Днепре школьница публикует провокационные видео в TikTok

Пользователи сети возмущены поведением девушки и призывают родителей школьницы обратить на это внимание и провести воспитательные беседы.

«Развлечения» проходят в компании сверстников, которые и снимают девушку на камеру.

Среди ее «контента» можно найти дуэт с российским военным и пляски под песни российского певца-путиниста «Шамана».

До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как…

Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся. 3 просмотров

В Днепропетровской области задержали нелегала из Азербайджана В Кривом Роге задержан нелегал из Азербайджана. 1 просмотров