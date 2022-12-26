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И «Танк» на Яворницкого тоже: какие памятники в Днепре снесут следующими

Сегодня 17:15
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В Днепре идет дерусификация.

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Сегодня 26 декабря в Днепре демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову. Но это не конец. Как сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, в планах снести и другие монументы, которые устанавливали в советский период.

Следующие в очереди Александр Матросов и монумент в честь Ефима Пушкина, более известный для днепрян как «Танк» на Яворницкого.

Также планируется снести памятник Михаилу Ломоносову и Александру Булыгину. Что-то успеют демонтировать до конца года, а остальное уберут уже в 2023 году.

Все памятники разместят на территории КП «Зооконтроль», а дальнейшую судьбу будут решать позже вместе со специалистами. Напомним, ранее мэр Борис Филатов анонсировал перенос монументов связанных с российскими и советскими деятелями. Тогда он отметил, что «городские власти Днепра неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессорой».

Именно поэтому памятники временно перенесут на территорию коммунального предприятия.

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