И снова тоже самое: в Днепре «заминировали» ТРЦ «Дафи»

Вчера, 11 июня, на электронную почту Службе безопасности поступило сообщение о минировании торгового центра «Дафи». Полицейские проверили ТРЦ и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

В Днепре «заложили» взрывоопасный предмет в торговом центре «Дафи».

В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с…

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

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Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют…

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Ситуация на фронте сегодня 12 июня: что известно Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. просмотров