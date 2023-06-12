И снова тоже самое: в Днепре «заминировали» ТРЦ «Дафи»

Вчера, 11 июня, на электронную почту Службе безопасности поступило сообщение о минировании торгового центра «Дафи». Полицейские проверили ТРЦ и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сообщение о минировании торгового центра «Дафи» оказалось ложным.
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