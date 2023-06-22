И снова смерть на воде: в Кривом Роге утонул мужчина

Сегодня президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что россия рассматривает сценарий террористической атаки на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. «Только что был доклад нашей разведки и СБУ. Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий терракта на…

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