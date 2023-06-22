И снова смерть на воде: в Кривом Роге утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:17.
Спасатели, прибыв на место, установили, что тело мужчины находится на поверхности воды в одном метре от берега.
ГСЧС-ники достали погибшего, ориентировочно 55-60 лет, и передали представителям полиции.
Напомним, это не первая смерть на воде за последнее время. Ранее мы писали, что в Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега. Также в реке Днепр утонула 15-летняя девочка.
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