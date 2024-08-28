И по две, и по три очереди: каким будет график отключений света для жителей Днепра на 29 августа

В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.

В Днепре свет будут выключать все сутки, но ограничения будут разными. С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно, то есть задействуют светло-серые графики, а вот остальное время будут применяться две очереди отключений.

29 августа также запланированы плановые отключения. В Днепре с 8:00 до 18:00 не будет света по адресу:

ул. Даниила Нечая: 4, 6, 8, 19-Н.

Остальные потребители света будут выключаться по графикам, которые определят компании-поставщики.

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