Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

В Кривом Роге задержанный мужчина предложил патрульным взятку в 20 тысяч гривен за то, чтобы они не привлекали его к уголовной ответственности.

Об этом сообщае пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

В Терновском районе города правоохранители увидели подозрительного мужчину возле школы. Он заметно занервничал при появлении полицейских. При разговоре с патрульными, фигурант рассказал, что у него есть четыре пакетика с марихуаной.

Чтобы избежать наказания он предложил взятку патрульным. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности, но задержанный от своего предложения не отказался. На место вызвали следователей. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за предложение взятки должностному лицу (статья 369 УК Украины).

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