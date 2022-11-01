Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

Сегодня 08:00
просмотров

В Кривом Роге задержанный мужчина предложил патрульным взятку в 20 тысяч гривен за то, чтобы они не привлекали его к уголовной ответственности.

Новости Днепра про Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полиции

Об этом сообщае пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога. 

В Терновском районе города правоохранители увидели подозрительного мужчину возле школы. Он заметно занервничал при появлении полицейских. При разговоре с патрульными, фигурант рассказал, что у него есть четыре пакетика с марихуаной.

Чтобы избежать наказания он предложил взятку патрульным. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности, но задержанный от своего предложения не отказался. На место вызвали следователей. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за предложение взятки должностному лицу (статья 369 УК Украины).

Читайте также:

Новости Днепра про Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полицииУкраїнська Новости Днепра про Взятка в 20 тысяч: в Кривом Роге мужчина с наркотиками хотев откупиться от полицииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi

    В ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут…

    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

    28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия…

    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14…

    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

    Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне…

    Последние новости

    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi
    Из-за перебоев со светом в Украине развернут публичные точки Wi-Fi

    В ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине
    Не выдержало сердце: погиб 58-летний сержант ВСУ из Днепропетровщине

    28 октября остановилось сердце сержанта ВСУ из Днепропетровской области Геннадия Лавриненко. Произошло это при исполнении служебных обязанностей. Мужчине навсегда 58-лет. У него остались жена и две дочери.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб
    ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»
    Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — «Энергоатом»

    Российские захватчики уничтожают важную экологическую составляющую работы атомной станции. Россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)
    В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)

    Волонтеры благотворительного фонда Razom for Ukraine передали представителям Патрульной полиции новейший беспилотник «Сайкония», созданный в Днепре.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась
    В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась

    Минутка добра.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    В ГУР рассказали, сколько двойников у путина
    В ГУР рассказали, сколько двойников у путина

    Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.

    Вчера 19:15
    2
    просмотров
    В работе Monobank произошел сбой: что известно
    В работе Monobank произошел сбой: что известно

    Важная информация!

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    Ограбил и скрылся: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 35-летнего мужчину
    Ограбил и скрылся: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 35-летнего мужчину

    В Днепропетровской области за совершение ограбления правоохранители разыскивают Олега Головко.

    Вчера 18:02
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх