Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев

Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Мы играли против хорошей команды с хорошим тренером, опытными игроками, знающими, что делают. Потому в последние минуты они смогли вернуться в игру. Когда ты играешь против такой команды, ты знаешь, что она способна на кам бэк. В конце мы боролись и выиграли матч», — прокомментировал встречу главный тренер БК «Прометей» Ронен Гинзбург.
«Прометей» сумел вернуть себе инициативу и лидерство в счете, которое перед последним перерывом составило 15 пунктов (72:57). В заключительной десятиминутке клуб сумел довести игру до победного завершения.
Самым результативным игроком «Прометея» стал Ди Джей Кеннеди – 23 очка.
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