Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев

Баскетболисты "Прометея" (Слобожанское, Днепропетровская обл.) провели свой 13-й поединок в групповом раунде Еврокубка. На «Арене Рига» в Латвии клуб выиграл у испанской команды «Ховентут Бадалона» – 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мы играли против хорошей команды с хорошим тренером, опытными игроками, знающими, что делают. Потому в последние минуты они смогли вернуться в игру. Когда ты играешь против такой команды, ты знаешь, что она способна на кам бэк. В конце мы боролись и выиграли матч», — прокомментировал встречу главный тренер БК «Прометей» Ронен Гинзбург.

«Прометей» сумел вернуть себе инициативу и лидерство в счете, которое перед последним перерывом составило 15 пунктов (72:57). В заключительной десятиминутке клуб сумел довести игру до победного завершения.

Самым результативным игроком «Прометея» стал Ди Джей Кеннеди – 23 очка.

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