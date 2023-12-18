Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря: появились детали

Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.

Около 17:50 в Воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. По данным военных, была угроза применения авиационных средств поражения.

Затем в Кривом Роге сообщили о звуках взрывов.

О сбитии ракеты впоследствии сообщили глава ОВА Сергей Лысак и спикеры Воздушного командования «Схід».

Вечером в Криворожском районе раздался взрыв. Это наши силы ПВО отличили российскую ракету. Спасибо, ППК «Восток». В течение дня на Днепропетровщине было спокойно. Повсюду обошлось без вражеских обстрелов. Тихую ночь! – написал Сергей Лысак.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что ПВО отминусувало российскую авиационную ракету х-59.

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