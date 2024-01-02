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Взрывы в Кривом Роге 2 января: появились новые детали по ракетному удару

Сегодня 19:31
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Беспокойный день.

Новости Днепра про Взрывы в Кривом Роге 2 января: появились новые детали по ракетному удару

К вечеру в Кривом Роге и районе слышали звук взрыва. Впоследствии Александр Вилкул намекнул, что произошел ракетный удар, однако подробностей не рассказал, отметив – обошлось без жертв.

Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, произошел ракетный удар по одному из предприятий. Без жертв, но последствия обстрелов уточняются.

Досталось соседнему с Криворожьем району. 6 артобстрелов и столько же ударов дронами-камикадзе – по Никопольщине. Оккупанты атаковали райцентр, Красногригорьевскую, Покровскую сельскую, Марганецкую общины.

К сожалению, есть пострадавшие и разрушения в городе. По уточненной информации, всего изуродовано 19 частных домов. Загорелось хозяйственное сооружение – пожар спасатели потушили.

Также в районе повреждения получили транспортное предприятие и энергетический объект.

С 18 часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы враждебного БпЛа.

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