Взрывы в Днепровском районе 26 декабря: появились детали от ОВА

Около 15:40 сразу после начала воздушной тревоги в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ предупредили ракеты в направлении Днепра. Через несколько минут в Днепровском районе слышали звуки, похожие на взрывы.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, работала противовоздушная оборона. Силы ПВО сбили две ракеты над Днепровским районом, летевшие в сторону Днепра.
В Воздушном командовании Схід информацию подтвердили и уточнили, что военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Предварительно обошлось без разрушений.
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