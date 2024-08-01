Взрывы в Днепре и области в ночь на 1 августа: детали от ОВА

Над Днепропетровщиной сбили вражеский шахед.

Глава Днепропетровской ОВА рассказал о последствиях ночной вражеской атаки на Днепр и область.

Известно, что в небе над областью защитники из ПВК «Восход» сбили вражеский разведывательный дрон.

Около полуночи было громко в Днепровском районе. Из-за атаки никто не пострадал, — отметил Лысак.

С вечера, ночью и утром враг снова атаковал Никопольщину — ударил из РСЗО «Град», обстрелял из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

Под ударом оказался Никополь, Красногригоревская, Мировская, Покровская и Марганецкая общины.

В результате обстрела изуродована инфраструктура, повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственное сооружение, заброшенное здание и линия электропередач.

Фото последствий:

Напомним, в эту ночь жители Днепра слышали взрывы.

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