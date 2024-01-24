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Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было

Сегодня 14:49
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В Днепре днем 24 января раздавались взрывы.

Новости Днепра про Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было

Во время масштабной воздушной тревоги, которая длилась почти 3 часа, в Днепре раздались взрывы. Через несколько минут объявили отбой.

Как сообщил глава ДнепрОва Сергей Лысак, над Днепровским районом сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59. Это подтвердили также в Воздушном командовании «Схід».

К сожалению, обломки ракеты упали на предприятие в Днепре. Ранение получил 38-летний мужчина. У пострадавшего черепно-мозговая травма, контузия и переломы. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние потерпевшего оценивают как средней тяжести.

На территории предприятия повреждены здания и техники.

Новости Днепра про Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было

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