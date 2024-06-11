Взрывы в Днепре 11 июня: что известно

Военные сообщили, почему жители Днепра могли слышать звуки взрывов.

Днем 11 июня жители Днепра сообщали о звуках взрывов. После этого в небе будто бы видели дым. Как сообщили в Воздушном командовании Схід, сбили 2 управляемые авиационные ракеты противника в Днепропетровской области, предположительно Х-59/69.

Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что ракеты сбили над Днепровским районом.

Информации о разрушении или пострадавших пока не поступало.

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