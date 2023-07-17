Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека.

Собщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.

Из-за повреждений Крымского моста российские оккупанты могут столкнуться с проблемами с логистикой.

«Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы — это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских Сил обороны», — сказал Юсов.

Между тем, в ОК «Південь» считают, что инцидент на Крымском мосту может быть провокацией оккупантов.

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