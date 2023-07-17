Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Собщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.
Из-за повреждений Крымского моста российские оккупанты могут столкнуться с проблемами с логистикой.
«Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы — это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских Сил обороны», — сказал Юсов.
Между тем, в ОК «Південь» считают, что инцидент на Крымском мосту может быть провокацией оккупантов.
Читайте также:
Автор:
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17…
В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет…
Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.
Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу…
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.
В результате взрывов разрушен один пролет Крымского моста.
В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет и перевернулась, спасатели вырезали пострадавшего водителя.
Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.
Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично.
На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.
17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.
Зонт сегодня не понадобится!
В понедельник, 17 июля, в Днепре запланировано отключение электроэнергии на четырех улицах.
В бою с оккупантами, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб молодой боец из Каменского Днепропетровской области Захар Золотоноша. Защитнику было всего 19 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!