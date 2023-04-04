«Взрывной сюрприз»: криворожцы нашли мину на чердаке дома, который купили пару лет назад

В понедельник, 3 апреля, жители Кривого Рога обратились в патрульную полицию, потому что нашли в своем доме мину.
Как оказалось, они несколько лет назад приобрели новый дом, но только сейчас начали делать ремонт и обнаружили на чердаке дома деревянную коробку, в которой находилась мина. Правоохранители оцепили дом и вызвали взрывотехников.
Специалисты установили, что это минометный снаряд времен Второй мировой войны, калибра 81,6 мм. Взрывотехники изъяли опасный боеприпас.
Напомним, ранее мужчина угрожал своим односельчанам гранатой.
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