Взрыв в пригороде Днепра: в ОВА рассказали, что это было

Напомним, ночью над Днепропетровщиной сбили два вражеских дрона, один из них разведывательный, а второй — ударный.

Оказалось, что в небе над Днепропетровщиной силы Воздушного командования «Схід» уничтожили разведывательный дрон РФ. Такую информацию сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

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