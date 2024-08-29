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Взрыв в пригороде Днепра 29 августа: в ОВА сказали, что это было

Сегодня 18:37
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Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во время одной из тревог.
Новости Днепра про Взрыв в пригороде Днепра 29 августа: в ОВА сказали, что это было

фото умовне

Днем 29 августа жители Днепра слышали звук, похожий на взрыв во время одной из тревог.

Выяснилось, что военные воздушного командования «Схід» сбили над Днепропетровщиной разведывательный дрон, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Также до шести возросло число раненых из-за обстрела Никополя 29 августа. Двое мужчин в тяжелом состоянии. Остальные четыре человека — в состоянии средней тяжести.

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