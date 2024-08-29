Взрыв в пригороде Днепра 29 августа: в ОВА сказали, что это было

Днем 29 августа жители Днепра слышали звук, похожий на взрыв во время одной из тревог.
Выяснилось, что военные воздушного командования «Схід» сбили над Днепропетровщиной разведывательный дрон, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Также до шести возросло число раненых из-за обстрела Никополя 29 августа. Двое мужчин в тяжелом состоянии. Остальные четыре человека — в состоянии средней тяжести.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные…
Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал…
Стали известны пять нововведений, ожидающих учеников в школах Днепропетровщины.
Днепровский спортсмен завоевал для Украины первую медаль.
Украина потеряла первый самолет F-16
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные рестораны, которые впоследствии становятся культовыми. Более 50 лет назад на только построенной набережной открылся ресторан «Красный коралл» и со временем превратился в один из любимейших ресторанов жителей города.
Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал по дороге в Одессу в ДТП.
Полезная информация!
Стали известны пять нововведений, ожидающих учеников в школах Днепропетровщины.
В Днепре есть изменения в работе транспорта.
В Днепре ввели экстренные отключения.
Сегодняшние дорогие ЖК в Днепре вполне могут оказаться старинными доходными домами, которые пережили реконструкцию. Они имеют свою долгую и необычную историю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!