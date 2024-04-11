Взрыв в Кривом Роге из-за утечки газа: из-под завалов вытащили тело погибшего мужчины

Под завалами дома в Кривом Роге, где произошел взрыв из-за утечки газа, нашли тело мужчины.

Это 47-летний житель квартиры на третьем этаже, рассказал Александр Вилкул в своем телеграм-канале. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что тело мужчины удалось деблокировать из-под завалов.

К сожалению, у погибшего не было шансов на спасение. На него свалились тяжелые плиты с верхнего этажа. Чтобы добраться до погибшего, спасатели укрепили остатки стен квартиры, чтобы они не рухнули.

Напомним, в Кривом Роге в результате взрыва бытового газа пострадали 7 человек. Трагедия произошла в одной из девятиэтажек. В доме возник пожар на площади 120 кв. м., который чрезвычайники ликвидировали.

Также произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажа. Чрезвычайники спасли 4 человека, травмированы семь человек, трое госпитализированы в больницу.

Продолжаются работы по разбору разрушенных конструкций дома.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: