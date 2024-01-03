Взрыв в Днепре: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 14:02 до 14:35, было громко.

Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», нам городом была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Днепр. 14:20 подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

Важно: в 14:46 на Днепропетровщине снова объявили тревогу, есть угроза применения баллистического вооружения – будьте в безопасных местах!

Обновлено: 15:11 – отбой!

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