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Взрыв в Днепре: официальный комментарий

Сегодня 14:52
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про Взрыв в Днепре: официальный комментарий

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 14:02 до 14:35, было громко.

Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», нам городом была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Днепр. 14:20 подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Взрыв в Днепре: официальный комментарий

Важно: в 14:46 на Днепропетровщине снова объявили тревогу, есть угроза применения баллистического вооружения – будьте в безопасных местах!

Обновлено: 15:11 – отбой!

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Новости Днепра про Взрыв в Днепре: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про Взрыв в Днепре: официальный комментарийРусский

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