Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)

В ночь на 3 октября жители Вольногорска слышали звук взрыва.
Как выяснилось, он раздался не в результате вражеской атаки. В городе неизвестные подорвали банкомат.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Отмечается, что местные жители сильно испугались – взрыв был достаточно мощный.
По предварительным данным, злоумышленникам удалось скрыться.
На месте происшествия работали правоохранители, они и будут выяснять все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно.
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