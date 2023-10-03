Взрыв напугал местных: на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат (ФОТО)

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

В ночь на 3 октября жители Вольногорска слышали звук взрыва.

Как выяснилось, он раздался не в результате вражеской атаки. В городе неизвестные подорвали банкомат.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Отмечается, что местные жители сильно испугались – взрыв был достаточно мощный.

По предварительным данным, злоумышленникам удалось скрыться.

На месте происшествия работали правоохранители, они и будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно.

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