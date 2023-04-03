Взрыв газа в пятиэтажном доме в Кривом Роге: комментарий ГСЧС

Это событие прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 06:56.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв. м.
В 07:42 возгорание локализовали и в 08:12 ликвидировали.
В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружено.
Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, в том числе 1 ребенка. Семь человек от госпитализации отказались. Троих травмированных (мужчина 1956 года рождения, получивший ожоги тела, и две женщины 1969 и 1932 годов рождения) доставили в больницу с острым отравлением продуктами горения.
К счастью, погибших нет.
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