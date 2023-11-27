Вызвать «скорую» можно при любых проблемах со здоровьем: в НСЗУ объяснили, так ли это

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У многих есть убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызвать при любых проблемах со здоровьем.

Однако, как утверждают в Национальной службе здоровья Украины, это не так.

Экстренная медицинская помощь называется именно так, потому что предоставляется в экстренных неотложных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью человека, – отметили в НСЗУ.

Там напомнили, что такое неотложное состояние – это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин. А именно:

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в области сердца;

сильное кровотечение;

рвота кровью;

острая боль в животе;

поражение током или молнией;

травмы в дорожной аварии;

ранения при обстрелах и т.п.

При этих и подобных состояниях немедленно звоните 103. Ни декларация, ни направление не требуются от пациента, нуждающегося в экстренной помощи. Она доступна и бесплатна для всех в полном объеме. Помните, что «скорая» не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти пациента в больницу. Пока бригада тратит время на нецелевой вызов, где-то может не дождаться помощи тот, кто действительно в ней нуждается. Особенно во время войны, – добавили в НСЗУ!

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