Выяснилось, что дальше будут делать с домом в Днепре у вокзала, который изуродовала ракета

Мэр Днепра Филатов встретился с жителями изуродованного дома во время открытия инсталляции «НЕраздавленный» в музее «Машины времени». Центральным экспонатом там является изуродованный автомобиль «Таврия», принадлежащий одному из жильцов дома на Вокзальной площади, 1.
Других жителей также пригласили первыми увидеть его символическое перевоплощение.
Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем жильцам этого дома, чтобы они не стеснялись обращаться и в райадминистрацию, и в наш департамент ЖКХ. И чтобы люди, с которыми сегодня встречались, также рассказали о наших дальнейших планах, — отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Так, с начала сентября в доме начнут капитальный ремонт крыши. Также специальная комиссия обследует состояние сантехнических коммуникаций. Общий проект реконструкции начнут разрабатывать после демонтажа аварийной части здания.
Я не ожидала и не знала, что будет мэр. Не знала, что будет такая возможность пообщаться. Я его замучила сегодня – много было вопросов. Да что делать. Я довольна. Будем ждать, что все восстановится, — подытожила жительница дома Татьяна Реукова.
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